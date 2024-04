مصرع 5 وإصابة 33 جراء إعصار ضرب مدينة قوانغتشو في الصين

أخبار ليبيا 24

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين جراء إعصار ضرب مدينة قوانغتشو الصينية، وفق ما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وذكر التقرير، أن الإعصار ضرب منطقة بايون بالمدينة بعد ظهر السبت، مضيفًا أنه ألحق أضرارًا بـ 141 مبنى مصنعًا، لكن لم ينهار أي منزل سكني.

وقالت شينخوا، إنّه جرى إرسال رجال إنقاذ من إدارة الطوارئ والطقس والإطفاء ومحطات المياه والصحة بالمدينة، بالإضافة إلى سكان محليين، إلى المنطقة، مضيفة أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت هناك.

وأظهرت، مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت سماء مظلمة في منتصف بعد الظهر والحطام يتصاعد إلى الأعلى.

China: A large tornado moved into Guangzhou metropolitan earlier today

The city has more than 10 million

