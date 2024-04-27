مصرع 5 وإصابة 33 جراء إعصار ضرب مدينة قوانغتشو في الصين

أخبار ليبيا 24

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين جراء إعصار ضرب مدينة قوانغتشو الصينية، وفق ما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وذكر التقرير، أن الإعصار ضرب منطقة بايون بالمدينة بعد ظهر السبت، مضيفًا أنه ألحق أضرارًا بـ 141 مبنى مصنعًا، لكن لم ينهار أي منزل سكني.

وقالت شينخوا، إنّه جرى إرسال رجال إنقاذ من إدارة الطوارئ والطقس والإطفاء ومحطات المياه والصحة بالمدينة، بالإضافة إلى سكان محليين، إلى المنطقة، مضيفة أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت هناك.

وأظهرت، مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت سماء مظلمة في منتصف بعد الظهر والحطام يتصاعد إلى الأعلى.

China: A large tornado moved into Guangzhou metropolitan earlier today The city has more than 10 million

residentshttps://t.co/hRk2DwqLdn pic.twitter.com/ytEafZU9O4 — MonitorX (@MonitorX99800) April 27, 2024

إعصار عنيف جنوب الصين

وفي العام الماضي، تعرضت مقاطعة جيانغسو الصينية لإعصار عنيف أدى إلى مقتل 10 أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق الصين.

وتسبب في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانهيارات أرضية في أعقاب العواصف الشديدة الناجمة عن بقايا إعصار هايكوي.

وسجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان بمنطقة بايون بالمدينة، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، أقصى سرعة لرياح بلغت 20.6 متر في الثانية في حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتوصل تحقيق أولي إلى أن شدة الإعصار بلغت المستوى الثالث – أي أقل بمستويين من أعلى مستوى شدة وهو خمسة – وأنّه تحرك لمسافة تقريبية تبلغ كيلومترًا واحدًا. ويجري التحقيق في الأضرار التي سببها الإعصار.