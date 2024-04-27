الشركسي: واشنطن تدافع عن استمرار من يحققون مصالحها

أخبار ليبيا 24

قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الإدارة الأمريكية تدافع بقوة عن استمرار أصحاب المناصب السيادية في ليبيا، لافتا إلى أنها تدرك أن هذه الشخصيات تحقق مصالحها.

وأوضح الشركسي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أن من مصلحة كل الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد الليبي أن يظل الوضع كما هو عليه في ليبيا، مشيرا إلى أن حالة الجمود التي تسيطر على الوضع تضمن استقرار مناصبهم وتخفف من قلقهم من إجراء الانتخابات.

وأضاف الشركسي أن عملية اختيار السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا خاصا للامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ليبيا كان هدفها إبعاد الاتحاد الإفريقي عن كافة الملفات المرتبطة بليبيا واستبعاده من ملف المصالحة الوطنية.

وكان الشركسي قد أكد في وقت سابق أن باتيلي كان يأتي بأفكار غير قابلة للتطبيق وينتظر نجاحها، لافتا إلى أنه اكتفى بدور المتفرج وكان أول من ضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن.

وشدد الشركسي على ضرورة وجود حل سياسي شامل، واقعي وقابل للتطبيق، للذهاب بالبلاد إلى الانتخابات، موضحا أن الأزمة في ليبيا متمثلة في تمركز المال والقرار في مكان واحد، وتجديد الشرعية، مؤكدا أن كل الأجسام الموجودة حاليًا تستمد شرعيتها من الاتفاقات السياسية وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف الشركسي أن كل القرارات الصادرة من الأجسام الحالية، عادة ما تكون غير محترمة، لأنها صادرة من أجسام ليس لديها شرعية حقيقية تُستمد من الشعوب، لافتا إلى أن البعثة الأممية لا تملك القدرة والكفاءة لحل أزمة ليبيا، وأن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي قدّم أكثر من مبادرة وتراجع عنها، معتبرا أن هذا دليل عدم وجود أفكار صلبة.

وطالب الشركسي بضرورة إنهاء الأزمة بشكل جذري، وليس بحلول تلفيقية، وتجاوز أخطاء اتفاق الصخيرات، أو اتفاق جنيف، لافتا إلى أن الليبيين لديهم نسبة بسيطة من القرار، والدول المتدخلة لديها نسبة عالية من اتخاذ القرار.