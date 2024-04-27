السعودية: ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ضبط 19050 مخالفًا، منهم 11987 مخالفًا لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل السعودية، تمكنت من ضبط 1011 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 24 شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، مشيرا إلى أنه تم القبض على 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 56597 وافدًا مخالفًا، منهم 52152 رجلاً، و4445 امرأة، موضحة أن تمّ إحالة 47582 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250 مخالفًا.

وشددت الداخلية السعودية، على أن من يتستر على المخالفين، يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به، مطالبة الجميع بضرورة الإبلاغ عن المخالفين فورًا على أرقام الأمن العام أو أرقام الوزارة، وسرعة التواصل مع الأجهزة المعنية والأمنية للإبلاغ غن المخالفين.