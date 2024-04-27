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السائح: مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لها دور في دعم الانتخابات

27 أبريل، 2024 2:26 م
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عماد السائح
عماد السائح

أخبار ليبيا 24

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ندوة حوارية بعنوان “معالجة الانسداد السياسي لإجراء الانتخابات”، لمناقشة إمكانية تنفيذ القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”.

السائح: مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لها دور في دعم الانتخابات
السائح: مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لها دور في دعم الانتخابات

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن الندوة ناقشت أيضًا شروط تشكيل حكومة موحدة، والإجراءات الضرورية لاستدامة التداول السلمي على السلطة في ليبيا.

السائح: مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لها دور في دعم الانتخابات
السائح: مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لها دور في دعم الانتخابات

السائح يدعو  مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب لتقريب وجهات النظر

وأضاف المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عماد السائح رئيس مجلس إدارة المفوضية أعرب عن تقديره لإسهامات مُنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية في سبيل التقريب بين وجهات النظر ذات العلاقة بمستقبل ليبيا، وتطلعات الليبيين إلى الاستقرار والنهضة والبناء.

وأشار المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن السائح أكد على دور الأحزاب في دعم نجاح العمليات الانتخابية، لما تضطلع به من مسؤولية وخاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة.

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27 أبريل، 2024 2:26 م
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