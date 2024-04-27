الدبيبة: الجمع العام الأول لمكونات الداخلية يؤكد قدرتها على تأمين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

حضر عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، اليوم السبت، الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة الداخلية التابعة للحكومة، الذي أقيم داخل مطار طرابلس.

وقال الدبيبة: “إن هذا الجمع من الأجهزة الأمنية يؤكد القدرة على تأمين الاستحقاق الانتخابي والذهاب بالبلاد إلى بر الأمان”، مضيفًا أن أبناء وزارة الداخلية اليوم يرسلون رسالة واضحة بأن تحقيق إرادة الليبيين أمر محسوم.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات العسكرية في الحد من ظاهرة تهريب الوقود في البر والبحر، على حد قوله. وثمّن دورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية أيضًا.

وأقامت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، الجمع العام الخاص بمنتسبيها من إدارات عامة وأجهزة ومديريات الأمن بالمنطقة الممتدة من مصراتة إلى رأس جدير ونالوت بالجبل الغربي.

وقالت الحكومة، إن الجمع حضره نحو 40 ألف عنصر أمن. ويقام هذا الحدث لأول مرة في ليبيا. وعبّر الدبيبة عن شكره لوزارة الداخلية لتأمينها الوفود والمحافل الرسمية، ما أسهم في تغيير الصورة القاتمة عن ليبيا، وفق قوله.

الدبيبة: وضعنا خطة لتأمين الانتخابات

وقال: “وضعنا خطة أمنية لتنفيذ الانتخابات بالتواصل بين مديريات الأمن وفروع مفوضية الانتخابات”.

وأضاف: “حكومتنا وجدت إرثا قديما فرضته سنوات الحروب ولم تكن جزءا من تعقيدات المشهد الأمني والعسكري”. وقال الدبيبة في كلمته: “سعينا لتغيير المشهد للصورة المثلى ونعلم أن الثمار قد تتأخر لكننا ماضون فيها بشعار البناء والاستقرار”.

وأضاف: “نواجه مشكلة تسبب بها الصامتون والراضون بالإنفاق الموازي المعلوم والمجهول واليوم يطالبون الشعب بدفع ثمنه”.