الحويج: الحكومة الليبية من دعاة الانتخابات والدبيبة من أنصار السلاح

يرى عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بالحكومة الليبية، أن الحكومة الليبية من دعاة الانتخابات، وأن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية من أنصار السلاح.

وأوضح الحويج في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تُعطل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن الحكومة الليبية تطمح في الاحتكام لصندوق الديمقراطية، بدلاً من صندوق السلاح، وتحقيق إرادة الشعب الليبي وتجديد الشرعية لكافة المؤسسات، مشيرا إلى أن من يتحكم في الحكومة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس هو من يرفض هذا الأمر.

وأضاف الحويج أن الحكومة الليبية تصر على الاحتكام لإرادة الشعب الليبي وأن تعيش البلاد حالة استقرار وأمن، مضيفا أن الحكومة الليبية تعي أن الانتخابات ستحول انتباه الجميع إلى المعركة الحقيقية، وهي معركة الإعمار والتنمية.

وأشار الحويج إلى أن كل المؤتمرات الدولية وكل المبعوثين الأممين أهملوا أهم عنصر في المفاوضات وهو العنصر الليبي، مشددا على أن الحل يجب أن يملكه الليبيون.

وشدد الحويج على أن أي مسار لن يُراعي هذه المسألة سيُكتب له الفشل، كما فشلت كل المحاولات السابقة، لافتا إلى أن المصالحة ليست خيار بل هي ضرورة، ويجب أن تكون شاملة، وتقوم على الشراكة، وليس على المغالبة والمنتصر والمهزوم.