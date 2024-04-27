الحويج: أدعو وزراء مالطا لزيارة ليبيا.. وشركاتها للمشاركة بمعرض طرابلس

دعا محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية- شركات مالطا للمشاركة في معرض طرابلس الدولي في دورته الخمسين، في شهر مايو.

والتقى “الحويج”، وزيريّ الخارجية والتجارة في مالطا، إيان بورج وسيلفيو شمبري، بهدف إيجاد سبيل لتطوير العلاقات بين البلدين، على أمل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات.

شارك في اللقاء سهيل التريكي، القائم بالأعمال بسفارة ليبيا في مالطا، وشذر الصيد، مستشار الوزير، ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

تذليل العقبات للمستثمرين

وتناقش المجتمعون في ملفات مختلفة، منها الاتفاقات المبرمة ومذكرات التفاهم بين البلدين، ودرسوا إنشاء لجان تعاون مشتركة بين ليبيا ومالطا، وإحياء اللجنة العليا الليبية – المالطية المتوقفة منذ العام 2013، بهدف زيادة التبادل التجاري.

وأكد “الحويج” أهمية تذليل العقبات أمام شركات مالطا، ودعا نظيريه المالطيين إلى زيارة الأراضي الليبية قريبا، وشدد على أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين أمر ضروري، خاصة بين المؤسسات المصرفية وشركات التأمين.

ونوه بأهمية جعل عمليات الشحن أيسر، وضرورة إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وجعل استخراج التأشيرات سهلا للمواطنين من البلدين.

ويأتي حراك وزراء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بغرض إيهام المجتمع الدولي بأنها قادرة على إدارة ليبيا، عبر محاولة توريط البلاد في اتفاقات طويلة الأمد، رغم أن حكومة الدبيبة لا تملك الشرعية للاتفاق مع الغير أو لتمثيل ليبيا خارجيا، فضلًا عن الرفض الشعبي لتصرفاتها واتهامها دائما بالفساد ومنع الانتخابات.