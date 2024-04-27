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الجهات الأمنية في بنغازي تحرر “طفل” من مختطفيه

27 أبريل، 2024 6:13 م
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الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه
الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه

أخبار ليبيا 24

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في مدينة بنغازي من تحرير طفل من مختطفيه بعد أن ظل في حوزتهم لمدة 12 يوما بفضل الجهود المشتركة للجهات الأمنية .

الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه
الجهات الأمنية في بنغازي تحرر “طفل” من مختطفيه

وأوضح مراسل “أخبار ليبيا 24” أن الجهات الأمنية تمكنت من إعادة الطفل محمد أحمد ادريس، تشادي الجنسية، في منطقة الكويفية. إلى ذويه، بعد القبض على مجموعة مشتبه بها في القضية.

الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه
الجهات الأمنية في بنغازي تحرر “طفل” من مختطفي

الجهات الأمنية في بنغازي تحل القضية بالتعاون مع عدة أجهزة

وأضاف مراسل “أخبار ليبيا 24” أن الجهات الأمنية تمكنت حل القضية بفضل التعاون الوثيق بين جهاز البحث الجنائي وركن الشؤون الأمنية التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، وقسم شؤون المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام في طرابلس.

الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه
الجهات الأمنية في بنغازي تحرر “طفل” من مختطفيه

وتتمتع مدن المنطقة الشرقية بأجواء آمنة مستقرة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل وجود مؤسسة وطنية متمثلة في الجيش الوطني والجهات الأمنية والشرطية والتي استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، حتى أصبحت المنطقة الشرقية قبلة النازحين من مناطق أخرى في ليبيا.

الجهات الأمنية في بنغازي تحرر "طفل" من مختطفيه
الجهات الأمنية في بنغازي تحرر “طفل” من مختطفيه

ويقتصر استخدام السلاح في مدن المنطقة الشرقية على قوات الجيش والشرطة، وليس مقسما على عشرات الفصائل والتيارات كما هو الحال في المنطقة الغربية؛ وهذا ما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق، حيث أن الجيش الوطني الليبي في الشرق يعمل كمؤسسة وطنية موحدة محترفة، شأنه شأن الجيوش في الدول المجاورة.

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27 أبريل، 2024 6:13 م
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