البيوضي: ليبيا بحاجة لسلطة موحدة وشخصية مرنة لإجراء الانتخابات

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن ليبيا في حاجة لسلطة موحدة وشخصية مرنة قادرة على التعامل مع الجميع وكبح جماح بعضهم لتنفيذ العملية الانتخابية التي طال انتظارها.

وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك حالة غموض في التحركات الأخيرة لمجلس النواب، معتبرا أن تحرك البرلمان الآن لا يبدو واضحا، خاصة وأنه لم يتم فتح باب الترشيحات بشكل رسمي لمنصب رئاسة الحكومة

وأضاف البيوضي أنه تفاجئ بـ خبر استلام ملفات من مترشحين للمنصب، لافتا إلى أن خارطة طريق اختيار السلطة التنفيذية متفق عليها ومضمنة في الإعلان الدستوري

وأكد البيوضي أن الجميع في ليبيا يعي أن الاعتراف الدولي هو الأساس لتشكيل أية سلطة جديدة، مشددا على أن الحديث عن حل ليبي غير مطروح، ولن تكون هناك خطوة أحادية في ليبيا تتعلق بتشكيل سلطة جديدة دون تلقي ضوء أخضر من طرف الجهات الدولية.

وكان البيوضي، قد أكد في وقت سابق أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، انتهى سياسيًا، مشددا على أن مسألة رحيله باتت أمرا وارد وقريبا جدًا، مشيرا إلى أن بقاء الدبيبة في رئاسة الحكومة طيلة هذه الفترة جاء بسبب عوامل أخرى، لافتا إلى أنه أكد على هذا الأمر مرارًا.

وأضاف البيوضي أن الأمريكية ستيفاني خوري ستلعب دورًا كبيرا في الملف الليبي في المدى القصير والقصير جدًّا، بعد توليها منصب نائب رئيس البعثة الأممية واستقالة باتيلي، مشددا على أن ستيفاني خوري ستتولى مشروع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة في ليبيا.