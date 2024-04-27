“الأرصاد”: طقس متقلب على معظم الأنحاء.. وغدا يختلف الأمر

أخبار ليبيا 24

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم السبت متقلب على معظم الأنحاء في الأراضي الليبية، مع هبوب رياح محملة بالأتربة، متوقعين أن يعتدل الطقس غدا في بعض مناطق الغرب الليبي.

وبحسب بيان للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ففي “راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء صافية والسحب نادرة، والرياح تهب من الشمال الشرقي، بسرعة عالية، ما يثير الغبار ويقلل جودة الرؤية أفقيا بالنسبة للسائقين.

وأما بشأن درجات الحرارة، فتكون القصوى ما بين 21 و25 درجة قرب السواحل، وفي المناطق الداخلية تتراوح بين 26 و30.

رياح تحمل الأتربة

وفيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، فتكون السماء كذلك صافية ونادرة السحاب، لكن الرياح تهب من الجنوب الشرقي، بسرعة معتدلة إلى متوسطة القوة، بما يكفي لحمل التراب وتقليل مستوى الرؤية. بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الخليج وإجدابيا وبنغازي، وتصل درجة الحرارة القصوى هناك إلى 31 و34، وفي باقي المناطق تتراوح بين 22 و28، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، فالسماء هناك أيضا صافية إلى حد كبير، مع وجود سحب قليلة، من المحتمل أن تزيد. أما الرياح فتهب من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، بسرعة معتدلة، حاملة الأتربة والرمال، وتكون درجات الحرارة القصوى 35 و40 درجة.

وأما بخصوص الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتكون حالة السماء صافية، والرياح شرقية وجنوبية شرقية، بسرعة معتدلة، لكنها قد تزيد غدا.