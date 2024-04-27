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أهالي النواحي الأربعة يرفضون ضم بلدياتهم لسوق الجمعة

27 أبريل، 2024 2:00 م
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أهالي النواحي الأربعة يرفضون ضم بلدياتهم لسوق الجمعة
أهالي النواحي الأربعة يرفضون ضم بلدياتهم لسوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

شهدت منطقة سوق الخميس مظاهرات حاشدة لأهالي النواحي الأربعة رفضا لضم بلدياتهم لسوق الجمعة، والمطالبة بإجراء انتخابات بلدية مستعجلة.

وأكد أهالي وسكان بلديات النواحي الأربعة في بيان مرئي، طالعته “أخبار ليبيا 24” رفضهم القاطع لضم بلدياتهم مع بلديات سوق الجمعة وعين زارة تحت بلدية واحدة، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية بشكل سريع ومستعجل.

أهالي النواحي الأربعة: بلدياتنا تشهد تطورات خطيرة من أصحاب الأطماع والأجندات

وأوضح الأهالي والسكان في بيانهم أن بلديات النواحي الأربعة تشهد تطورات خطيرة، من أصحاب الأطماع والأجندات المختلفة، ممن يسعون لتوظيف المنطقة لأجندات شخصية، ومآرب سياسية، مؤكدين أن هؤلاء يريدون الهيمنة على كتلة برلمانية في الانتخابات القادمة، لتكون هذه البلديات ألعوبة في يد أصحاب المصالح الشخصية.

وأضاف البيان أن ما يسمى بالمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة، لا يمثل البلدية ولا يمثل مكوناتها، مطالبين حكومة الدبيبة منتهية الولاية والجهات المعنية بسرعة إجراء الانتخابات البلدية، لقطع الطريق أمام أصحاب الأجندات الذين يريدون التجارة بمناطقهم.

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27 أبريل، 2024 2:00 م
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