أبو زريبة: خطة للحد من انتشار النازحين السودانيين في الكفرة

أخبار ليبيا 24

قال اللواء عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إن من الضروري تنظيم عمل مديرية أمن مدينة الكفرة، لضمان الأمن القومي والاستقرار في ليبيا.

واجتمع “أبو زريبة”، اليوم السبت، مدير أمن الكفرة وبعض مديري الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة لـ”الداخلية”، لمناقشة الأوضاع الأمنية في الكفرة، ولضمان زيادة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد “أبو زريبة”: “لا بد من زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات التابعة للوزارة في الكفرة، في هذه الفترة بشكل خاص”.

رصد المشاكل

وبحسب بيان رسمي، تطرق المجتمعون إلى المشاكل والصعوبات والنواقص التي تعاني منها الأجهزة الأمنية في الكفرة، بما يشمل المعدات والطاقة البشرية، وتحدثوا عن ضرورة وضع خطة أمنية لضمان استقرار الكفرة، والحد من انتشار النازحين من السودان.

وبحسب الوزير، فتلك الزيارة جاءت لدراسة الوضع داخل المدينة وتحديد المشاكل والاحتياجات، معربا عن أنه واثق في أن الأجهزة الأمنية قادرة على التصدي للتحديات الأمنية.

وفي وقت سابق، زارد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، مقر الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، وتفقد جهود تطوير مبنى الإدارة، وأكد أنه راض عن النجاحات التي جرى تحقيقها.

وخلال زيارته، اجتمع “أبو زريبة” مع المسؤولين، بهدف تفعيل دور الدوريات الصحراوية في المنطقة الجنوبية والشرقية لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وناقش الوزير خلال اجتماعه، سبل تعزيز دور الدوريات وتفعيلها في أسرع وقت، وزيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر أولوية.