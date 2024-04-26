وفد من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية يزور الكفرة في ظل أزمة المهاجرين السودانيين

أخبار ليبيا 24

زار وفد مكلف من وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، وذلك ضمن توجيهات عبدالهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة.

واطلع الوفد المتكون من مدير إدارة شؤون القنصلية، ومدير إدارة المنظمات الدولية، ومدير مكتب وزارة الخارجية بالكفرة، على التحديات التي تواجه مكتب الوزارة بالمدينة؛ استمع إلى شرح من الموظفين حول سير العمل والخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة لمعالجة المختنقات التي تمر بها الكفرة بعد نزوح الآلاف من السودانيين للمدينة هربا من الحرب؛ إذ تهدف الزيارة إلى تقريب الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ليبيا، وتطوير مكاتب الوزارة في المدن الأخرى.

وفود وزارية في الكفرة

وتوافد على الكفرة عدد من المسئولين بالحكومة الليبية، لمواجهة الأزمات التي تمر بها المدينة إثر تدفق المهاجرين من السودان، إذ زار عثمان عبدالجليل وزير الصحة المستشفيات والقطاعات الطبية؛ للوقوف على احتياجاتها وتقديم الدعم السريع للعناصر الطبية، وتزامنت زيارة عبدالجليل مع وصول اللواء صدام حفتر، للوقوف على سير العمل في الكفرة، إذ أثنى صدام حفتر على الجهود المبذولة من وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للأهالي والنازحين، وتقديم الحماية لهم لعدم التعرض للأمراض والأوبئة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة، على قرار إنشاء جامعة الكفرة، بموجب المادة الأولى من القرار رقم ّ(119) لسنة 2024 تسمى الجامعة المقرر إنشائها بـ “جامعة الكفرة”، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.