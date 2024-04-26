وزير الداخلية يقترح “إنشاء مستشفى ميداني ومخيم للنازحين السودانيين على الحدود الليبية السودانية”

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ناقش اللواء عصام أبو زريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، في اجتماع اللجنة الوزارية اقتراحاً، يقضي بإنشاء مستشفى ميداني وكذلك مخيم للنازحين بالمنطقة المحايدة على الحدود الليبية – السودانية في أقصى جنوب شرق البلاد، بحسب مكتب الإعلام الأمني بالوزارة.

واجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من أسامة حماد رئيس الحكومة ، مساء اليوم الجمعة بمدينة الكفرة، برئاسة اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية، رفقة الفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، بحضور فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، بشير ليبيرش مندوب مكتب وزارة الخارجية – الكفرة، وأبوبكر امصادف بدر وكيل عام وزارة الحكم المحلي، والأمين كرم الدين رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة.

وأوضح أبوزريبة المقترح لحل أزمة المهاجرين السودانيين بالكفرة “مقترحا بإنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بالإضافة إلى تأسيس مخيم للنازحين الذين لا يملكون أوراقًا ثبُوتية”.

وبيّن أن الهدف من إنشاء المستشفى الميداني “إنشاء بطاقة صحية للنازحين السودانيين، للتأكد من صحة معلوماتهم بإشراف وزارة الصحة والهلال الأحمر الليبي”.

وأكد الحاضرون في نهاية الاجتماع، على التزام اللجنة الوزارية المشكلة بتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة النازحين السودانيين وتحقيق رفاهيتهم وتوفير الظروف الملائمة لعيشهم في الكفرة.

وفي الختام أكد وزير الداخلية أبوزريبة استعداده التام للتعاون مع جميع الأجهزة المختصة لتوفير الدعم والمساعدة للنازحين السودانيين في الكفرة.