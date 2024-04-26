نادال: أتمنى اللعب لفترة كافية لأجل ابني

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قال لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال إنه يود الاستمرار في اللعب لفترة كافية حتى يتذكره ابنه في الملعب، على الرغم من أن بطل البطولات الأربع الكبرى 22 مرة يعترف بأن الوقت ليس في صفه.

وعاد الإسباني البالغ من العمر 37 عامًا، والذي قال إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024، إلى المنافسة في برزبين في يناير بعد غياب عام تقريبًا بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ثم غاب بعد ذلك لفترة أخرى بسبب مشكلة في الفخذ وأثناء عودته إلى برشلونة الأسبوع الماضي، وقال إنه بعيد عن أن يكون في أفضل حالاته ولا يعرف ما إذا كان سيشارك في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

نادال: أود أن ألعب تحت أنظار جونيور

وقال عن اللعب أمام ابنه: “حسنا، أود أن ألعب لفترة أطول قليلا وأن أمنحه ذكرى عن نفسي وأنا ألعب التنس”.

وفاز نادال على داروين بلانش ببطاقة دعوة 6-1 و6-0 في الجولة الأولى من بطولة مدريد المفتوحة يوم الخميس، تحت أنظار زوجته وابنه رافائيل جونيور البالغ من العمر عام واحد.

وأضاف:”هذا هو الشيء المثالي بالنسبة لي ولزوجتي وعائلتي.. وربما لن أتمكن من تحقيق ذلك. لكن على الأقل أنا سعيد بوجود فريق رائع وعائلة وأصدقاء من حولي طوال حياتي ساعدوني بكل طريقة لأكون سعيدًا”.

ويلتقي نادال، الفائز ببطولة مدريد خمس مرات، في المباراة المقبلة مع الأسترالي أليكس دي مينور المصنف العاشر يوم السبت.

وقال نادال: “بالنسبة لي بعد تطور الأمور في السنوات القليلة الماضية، في كل مرة تتاح لي الفرصة للتواجد في هذا الملعب المذهل مع دعم غير مشروط يعني الكثير بالنسبة لي. محاولة الاستمتاع بكل لحظة”. وهذا الفوز هو الفوز رقم 57 لنادال في بطولة مدريد.