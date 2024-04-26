تفكيك قنبلة يدوية قرب مركز تجاري في مصراتة

أخبار ليبيا 24

قال جهاز المباحث الجنائية إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات تعامل مع قنبلة يدوية نوع (رمانة) غير آمنة للنقل ملقاة بالقرب من مركز أفريقيا التجاري بمنطقة السكت في مصراتة.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد ورود بلاغ من قبل مركز شرطة الغيران، مشيرًا إلى أنّه جرى التخلص منها في مكانها بالطرق الآمنة المتبعة.

وناشد الجهاز الخميس المواطنين بالتبليغ عن وجود أي أجسام غريبة قابلة للانفجار.

إصابة أطفال في أوباري

وأصيب ثمانية أطفال جراء انفجار في أوباري في أثناء لعب كرة القدم. ورجّح جهاز الإسعاف والطوارئ أن يكون الانفجار ناتج عن مخلفات حرب.

وقال جهاز الإسعاف، إنّه جرى تحويل الأطفال إلى مستشفى الغريقة لتلقي العلاج الأولي ومن ثم أحيلوا إلى مركز سبها الطبي.

وتقول تقارير الأمم المتحدة إن ملايين القطع غير المتفجرة لازالت موجود في ليبيا نتيجة للحروب التاريخية وفي السنوات الماضية.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير في أبريل 2023 إنّه جرى إزالة 1.1 مليون قطعة قابلة للانفجار منذ العام 2011.

انتشال قذائف في مصراتة

وانتشل فريقين تابعين لجهاز المباحث الجنائية مخلفات حرب وقذائف غير متفجرة جرى العثور عليها في كل من مصراتة والرابطة.

وقال جهاز المباحث الجنائية، يوم الثلاثاء الماضي، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات في المنطقة الوسطي انتشل مخلفات حرب ملقاة بمنطقة الجزيرة بطريق البحر بمدينة مصراتة. وأضاف، أن انتشال المتفجرات جاء إثر ورود بلاغ من أحد المواطنين.

وأضاف، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية انتشل كذلك مخلفات الحرب ملقاة بجوار الطريق العام بمدينة الرابطة، وذلك بعد ورود بلاغ من مديرية أمن شرق الجبل.