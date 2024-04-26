تمتد تدريجيا للشرق.. رياح مغبرة وهبوط للرؤية الأفقية في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

يؤثر منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر في حدوث تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الدواخل ومناطق الجنوب الغربي مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة مناطق الجنوب.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس على مناطق غرب ليبيا تدريجيا من مساء يوم الغد مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية واعتدال في درجات الحرارة خاصة المناطق الساحلية.

وتوقعت الأرصاد، أن تنتقل هذه التقلبات الجوية يوم الغد إلى سرت والخليج وتدريجيا نحو المناطق الشرقية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة وهبوط الرؤية على بعض الأماكن.

والسماء في شمال غرب ليبيا تشهد تكاثرا للسحب اليوم على بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق الدواخل. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–30) مئوية.

وفي الجنوب الغربي، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33– 38) مئوية.

الطقس في شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية على الخليج وسهل بنغازي، وفقا للأرصاد. أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (22-28) مئوية.

في جنوب شرق ليبيا، فحالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–33) مئوية.