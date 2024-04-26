لتحسين أداء محطات الكهرباء.. تزويد محطة الرويس بمعدات وقطع غيار من “سيمنس” الألمانية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، وصول شحنات معدات وقطع غيار لمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي.

وقالت الشركة أن جهود مجلس إدارتها لم تتوقف في أداء تحسين وضعية محطات التوليد والتحويل والشبكة بصورة عامة، مشيرة أنها لا زالت تتكاثف للنظر إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية التي تفرضها أنماط التطور العام والخاص من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والمحافظة على استقرار الشبكة.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء، تخص الشحنات الوحدة الغازية الخامسة بالمحطة التي تخضع حاليا لعمرة جسيمة، وتأتي ضمن الاتفاقات مع شركة سيمنس الألمانية لإجراء صيانات وعمرات جسيمة طويلة الأجل لوحدات التوليد.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العمل على تركيب معدات محطة الحقن بمشروع محطة تحويل التكبالي جهد 11/30 ك.ف ما زال جاريا.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب أن ذلك سيساهم بشكل كبير في معالجة المختنقات وتخفيف الضغط على المحطات القائمة بمناطق جنوب طرابلس وستدخل الخدمة قبل الدخول في الذروة الصيفية.

ويأتي هذا ضمن خطط مجلس ادارة الشركة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجة لاستدامة الخدمة للمواطنين.

وفي الكفرة، قالت الشركة أنها أرسلت سيارة الكشف على الأعطال والتابعة لإدارة الجهد المتوسط ببنغازي إلى مدينة الكفرة رفقة متخصصين من فنيين ومهندسين؛ لإجراء أعمال الكشف على الكوابل المعطوبة على مستوى شبكتي الجهد المنخفض و الجهد المتوسط بالمدينة، بالإضافة لأعمال أخرى بمناطق الواحات.