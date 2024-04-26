فاقت التوقعات.. أسهم “سناب” تقفز لنحو 30% بعد تحسين نظامها الإعلاني

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسهم “سناب” بما يقرب من 30٪ في حجم تداول ضئيل في فرانكفورت، اليوم الجمعة، بعد أن تجاوز مالك تطبيق مراسلة الصور توقعات وول ستريت للإيرادات الفصلية ونمو المستخدم.

وقفزت أسهم “سناب” بنسبة 29% في التعاملات المبكرة بالسوق الألمانية. وارتفعت بنسبة تصل إلى 25% في تعاملات ما بعد ساعات العمل في نيويورك يوم الخميس.

وفاقت “سناب” توقعات وول ستريت للإيرادات الفصلية ونمو المستخدمين، يوم الخميس، إذ حققت التحسينات في نظامها الإعلاني نتائج أسرع من المتوقع.

وارتفعت الأسهم بنسبة 25٪ إلى 14.32 دولارًا في تعاملات ما بعد السوق.

ويعمل مالك تطبيق المراسلة المصورة “سناب شات” على مدار العام الماضي على تحسين كيفية استهداف الإعلانات للمستخدمين وتبسيط طريقة تفاعل الأشخاص مع الإعلانات.

كفاح سناب

وكافحت الشركة تاريخيًا للتنافس ضد منافسين أكبر بكثير مثل شركة “ميتا” المالكة لـ “فيس بوك”، التي فتحت علامة تبويب جديدة لإيرادات الإعلانات الرقمية.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 1.2 مليار دولار، بزيادة 21٪ عن الربع السابق وتجاوز تقديرات المحللين، والتي كانت 1.12 مليار دولار وفقًا لبيانات “إل إس إي جي”.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت Snap إن أعمالها تتحسن بشكل أسرع مما توقعت بسبب ترقيات نظامها الإعلاني وزيادة الطلب على الميزات التي تساعد العلامات التجارية على زيادة المبيعات أو النقرات على موقع الويب.

قال ماكس ويلينز، كبير محللي Emarketer: “سنوات من العمل الدؤوب بدأت تؤتي ثمارها لأعمال إعلانات Snap”، مضيفًا أن التقرير ربع السنوي “يشير إلى أن Snap قد يكون أمامها عام قوي”.

وتوقعت شركة سناب صورة وردية للربع الثاني، قائلة إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 1.23 مليار دولار و1.26 مليار دولار. تجاوز التوجيه توقعات المحللين البالغة 1.22 مليار دولار.

ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا لتطبيق Snapchat إلى 422 مليونًا خلال الربع الأول، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 419.6 مليونًا.

في يوم الثلاثاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنح شركة التكنولوجيا الصينية ByteDance مهلة لمدة عام واحد لتجريد تطبيق الفيديو الشهير TikTok، وإلا سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة. قدمت Snap ميزة تشبه TikTok تسمى Spotlight في عام 2020. وأخبر مشترو الإعلانات رويترز أن شركة Snap ستكون مستفيدة من بعض ميزانيات التسويق إذا لم يعد TikTok متاحًا.