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لمناقشة قانون الموازنة العامة.. عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

26 أبريل، 2024 3:05 ص
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لمناقشة قانون الموازنة العامة.. عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

أخبار ليبيا 24

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى حضور جلسة يوم الإثنين المقبل 29 أبريل في بنغازي، لمناقشة قانون الميزانية العامة.

وبدعوة من مصباح دومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عُقد، يوم الخميس، اجتماعا موسعا بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، في حضور رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأسامة حمّاد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ومرعي البرعصي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة إعداد الميزانية بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، ومناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

لمناقشة قانون الموازنة العامة.. عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

دعوة عقيلة

ونصت دعوة رئيس مجلس النواب، التي نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، على دعوة الأعضاء لجلسة الإثنين المقبل، لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة.

وفي اجتماع مع حمّاد في 20 أبريل الجاري، تطرق عقيلة صالح إلى الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب. وشدد عقيلة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، بحسب بيان نشرته الحكومة.

عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

وفي 7 مارس الماضي عقد بمصرف ليبيا المركزي تابع اجتماع لمراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024.

وضم الاجتماع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

وفي يناير الماضي، أحال حمّاد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

 

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26 أبريل، 2024 3:05 ص
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