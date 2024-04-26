عقيلة صالح يجتمع برئيس المخابرات المصرية.. لمناقشة الأزمة السياسية

أخبار ليبيا 24

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية، عن لقاء جمع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لبحث آخر تطورات الأزمة السياسية الليبية وسُبل معالجتها.

ووفقًا للصحيفة فإن الاجتماع يأتي فى إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة بواسطة المؤسسات الشرعية الليبية، ولإيجاد حلول للأزمة الليبية تستند على توافق ليبي – ليبي.

ورحبت الدولة المصرية في بيان صادر عن الوزارة الخارجية الأحد الماضي بالاجتماع الثلاثي الذي ضمّ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ، عقيلة صالح رئيس مجلس النّواب ، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وذلك في إطار دعم الملكية الليبية الوطنية للتسوية السياسية، دون تدخل الأطراف الخارجية التي تعمل على تأجيج الصراع واستمراره.

جامعة الدول العربية تتوسط لحل الأزمة السياسية

وفي بيانها اعتبرت مصر أن مخرجات اللقاء الثلاثي خطوة مهمة لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، وبما يحفظ للبلاد سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها، وتعزيز دور المؤسسات الليبية لصياغة الأطر القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق عُقد بمقرّ جامعة الدول العربية جلسة حوارية برئاسة أمينها أحمد أبو الغيط حضر فيها المنفي وتكالة وعقيلة صالح لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتيسير الحوار الليبي- الليبي بين الأطراف الفاعلة لحلّ النقاط الخلافية.

وصرّح أمين الجامعة أحمد أبو الغيط بأن “إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا لا يبدو قريبًا ولا يبدو أن هناك مؤشرات على توافق يفتح الطريق نحو الانتخابات”.