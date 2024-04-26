ضبط وكر لتصنيع الخمور المحلية في طبرق

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق من ضبط وكر إجرامي لتصنيع الخمور المحلية والمواد المخدرة والأقراص المهلوسة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب أنه عقب إعداد كمين محكم من أعضاء الفرع، تم ضبط 57 قنينة من الخمور المحلية وعدد 98 قرص مهلوس نوع ترامادول و13 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش.

وأيضا تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي من ضبط شخص يمتهن بيع المواد المخدرة.

وأوضح الجهاز أنه عقب إعداد كمين محكم من أعضاء المكتب، تم ضبط المتهم بحيازته عدد 7 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش نوع باسبورت وتم الاستدلال معه واحالته الى النيابة العامة.

كما تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط مصنع للخمور المحلية والقائم عليه.

وقال الجهاز أن ذلك جاء عقب إعداد كمين محكم من أعضاء المكتب، وتم ضبط المصنع وأدوات التصنيع بالكامل وغدد من الأقراص المهلوسة بالإضافة إلى عدد من الذخائر الحية.

وتواصلت جهود إدارة الشؤون الوقائية والإرشاد بجهاز مكافحة المخدرات في توعية طلاب المؤسسات التعليمية بمختلف البلديات حول خطورة المؤثرات العقلية.

ونظمت إدارة الإرشاد بالجهاز ندوات توعوية في عدة مؤسسات تعليمية بمدينة بنغازي، شملت مدارس مختلفة مثل مدارس اليرموك بنين وشهداء الواجب بنات.

كما شملت الندوات مدرسة شهداء الثورة ثانوي بنين، ومدرسة العلا الإعدادية، ومدرسة خديجة الكبرى، ومدرسة الشيماء، مدرسة الفويهات الثانوية بنين، ومدرسة نور الحرية بنات، حيث تم استهداف بمجمل 708 طالبا وطالبة.

وتركزت الندوات على شروح حول كيفية التصدي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأثرها الضار على الأسرة والمجتمع، وتم تعريف الطلاب بجهود جهاز المكافحة لمواجهة هذه الظاهرة.

تأتي تنفيذ الندوات التوعوية استجابة لتوجيهات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبد العزيز، وتأتي ضمن المشروع الوطني للتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.