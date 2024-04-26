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صادرات ميناء الحريقة تبلغ 5 ملايين برميل في أبريل بعد رسو آخر ناقلة

26 أبريل، 2024 12:46 ص
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صادرات ميناء الحريقة تبلغ 5 ملايين برميل في أبريل بعد رسو آخر ناقلة

أخبار ليبيا 24-خاص

يستعد ميناء الحريقة النفطي في طبرق لتصدير آخر شحنة من النفط الخام المنتج من حقلي مسلة والسرير في شهر أبريل الجاري.

وبهذا يصل إجمالي الإنتاج المصدر هذا الشهر عبر ميناء الحريقة إلى 5 ملايين برميل، وهي نفس الكمية التي جرى تصديرها في مارس الماضي.

وقال مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الناقلة النفطية (يوفان دونق هاي) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن وتصدير مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

والناقلة قادمة اليونان وتحمل العلم الصيني وكامل طاقمها من الصين، وهي الناقلة السادسة خلال شهر أبريل الجاري، وفق تصريح المصدر الذي فضَّل عدم نشر اسمه.

صادرات ميناء الحريقة تبلغ 5 ملايين برميل في أبريل بعد رسو آخر ناقلة

النفط الواصل إلى ميناء الحريقة

وقال المصدر، إن حجم إنتاج حقلي مسلة والسرير الواصل إلى الميناء بلغ اليوم الخميس، 180 ألف برميل. وتعمل شركة الخليج العربي للنفط إلى تصدير بعض من إنتاج حقليها عبر ميناء الحريقة.

وتأتي عملية التصدير في ظل ارتفاع أسعار النفط عند التسوية، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية على معبر رفح بغزة وبسبب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن الأداء الاقتصادي جيد.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 99 سنتا، أو 1.1 بالمئة، عند 89.01 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 09 بالمئة إلى 83.57 دولار.

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26 أبريل، 2024 12:46 ص
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