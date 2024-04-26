خارجية الدبيبة تتفق مع ماليزيا على تمديد تأشيرة دخول الليبيين لأراضيها

أخبار ليبيا 24

توصّل اجتماع موسع عُقد بين مسؤولين بوزارتي الخارجية بـ”حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية” والخارجية الماليزية إلى الاتفاق على اتخاذ “الإجراءات اللازمة” لزيادة مدة تأشيرة دخول الليبيين لماليزيا، وتسهيل إجراءات الموفدين للدراسة في الجامعات الماليزية، كذل تسهيل إجراءات حركة التجارة بين البلدين.

اجتماعات مثمرة على هامش الذكرى 50 للعلاقات الدبلوماسية

اجتمع الوفد الليبي برئاسة محمد عيسى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الليبي لدى ماليزيا محمد عطية مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية للشؤون الثنائية “داتو أحمد روزيان” ووكيل الوزارة للشؤون الأفريقية “أحمد إرهام”، ورحب الجانب الماليزي بالاجتماع الثنائي المشترك وهنّئ الشعبين الصديقين بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية الليبية الماليزية، وتناول الاجتماع عدد من الملفات منها “التباحث حول تطوير العلاقات الدبلوماسية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين” وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وبالأخص تكثيف العمل الثنائي لأجل دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.”وجاء الاجتماع على هامش احتفال السفارة الليبية بالذكرى الخمسين للعلاقات الليبية الماليزية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وعُقد على هامش الاحتفال، اجتماع اخر استعرض فيه الوفد الماليزي مخطط المعرض العلمي للجامعات الماليزية، الذي سيقام في مدينة طرابلس وبعض الجامعات بالمدن الليبية خلال شهر مايو المقبل، والذي سيتيح فرصة للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الماليزية. وتباحث الجانبان الليبي والماليزي، كيفي الاستفادة من التجربة الماليزية في المجالات العلمية والثقافية وإرساء السلام .