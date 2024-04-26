حماد يصدر قرارا يقضي بإنشاء جامعة الكفرة

أخبار ليبيا 24

أصدر أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قرارا يقضي بإنشاء جامعة ببلدية الكفرة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وبموجب المادة الأولى من القرار رقم ّ(119) لسنة 2024 تسمى الجامعة المقرر إنشائها بـ “جامعة الكفرة”، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب القرار المنشور عبر صفحة الحكومة الليبية وفي مادته الثانية تختص وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي باتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد النظام الداخلي للجامعة واعتماد الكليات والأقسام العلمية اللازمة لسير العملية التعليمية بها.

ونص القرار في مادة الثالثة على أن يعمل بأحكام القرار وإلغاء كافة الأحكام المخالفة لأحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وفي قرار منفصل آخر حمل رقم (120) لسنة 2024 سمى رئيس الحكومة رئيسا لجامعة الكفرة حيث سمي الدكتور منصور محمد علي بوعيدة رئيسا لها على أن يمارس مهامه وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

جولة للحكومة في مدن الجنوب

وكان قد قام رئيس الحكومة الليبية في الفترة الأخيرة بجولة على مدن الجنوب لتقييم الاحتياجات الأساسية لهذه المناطق، وشدّد خلالها على ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدن ومناطق الجنوب الليبي، والنازحين من مناطق النزاعات من الأشقاء السودانيين.

والأسبوع الماضي، شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة، عثمان عبد الجليل، في الاجتماع التمهيدي المنعقد لمناقشة أوضاع النازحين من السودان نتيجة لأوضاع الحرب وعدم الاستقرار الذي يشهده البلد الشقيق.

وناقش الاجتماع الدور المناط بوزارة الخارجية في التنسيق واستقطاب دعّم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في ليبيا، خاصةً في الكفرة وإجدابيا وبعض المدن الليبية الأخرى.