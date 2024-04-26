تحركات عسكرية مختلفة في ليبيا.. إلى أين تقود المشهد؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في ليبيا، لا تزالت الأبواب تُغلق واحدا تلو الآخر أمام إجراء انتخابات رئاسية يطمح إليها الشعب الليبي في طريقه نحو إقامة دولة موحدة مستقلة ذات سيادة؛ فالتدخل الخارجي في ليبيا لطالما عرقل الجهود والمساعي لحل الأزمة السياسية بين فرقائها، عبر دعم دول معينة لأطراف سياسية، تعلو مصالحها الخاصة فوق مصلحة الوطن.

والآن، أصبحت المؤامرة الغربية أمرا واقعا، بعد تدخل عسكري سيقطع الطريق أمام الحل السياسي في ليبيا، ويفرض أجندة على الشعب الليبي وعلى من يقف في صفه من السياسيين الوطنيين.

وبحسب المراقبين، فإن فكرة بقاء الميليشيات ومزجها في صفوف القوات العسكرية والأمنية وتوحيدها مع الجيش الوطني الليبي، التي تحدث عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة- قد طرحها مسؤولون من الغرب للإبقاء على حالة الفوضى والاقتتال في البلاد، وعرقلة إجراء أي إنتخابات كما حدث في ديسمبر 2021.

وتناولت التقارير أنباء عن تدخل عسكري مباشر في ليبيا، عبر وصول عسكريين ومدربين تابعين لشركة عسكرية شهيرة، للعاصمة طرابلس، بموجب اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لتوفير التدريب والدعم اللوجستي لعدة مجموعات مسلحة في الغرب الليبي.

وبعد تحطم طائرة مسيرة جرى إسقاطها بالقرب من مدينة الزنتان، اتضح أن الغرب لا يتمسك بالحل السلمي في ليبيا، كما يدّعي، بل ينوي التدخل عسكريا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية نبأ تحطم المسيرة في أثناء إجرائها جولة استطلاعية، جراء استهدافها بصاروخ دفاع جوي ليبي.

في السياق ذاته، أفاد إخصّائي العلاقات الدولية في المعهد العربي للدراسات الجيوسياسية، محمود الزنتاني، بإن الغرب يريد تقوية نفوذه العسكري في ليبيا للإبقاء على حلفائه وأتباعه من السياسيين الممولين، والإطاحة بالوطنيين الحريصين على مستقبل ليبيا المشرق.

الميليشيات لردع الوطنيين

وأوضح “الزنتاني” أن الغرب –في سياق خطة محكمة- سيستخدم الميليشيات الموالية له في مواجهة كل من يراه غير مناسب من السياسيين، وسيجري إدراج شخصيات غير شعبية في الانتخابات التي من الممكن أن تُجرى بعدما جرى تعيين مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكد أن المخطط العسكري الغربي في ليبيا يجري بالتوازي مع مخطط سياسي شبيه بالذي جرى في ملتقى الحوار الوطني في جنيف، وما تبعه من نيل الدبيبة منصب رئيس الحكومة في طرابلس وإبقائه على مخرجات الملتقى حبيسة الأدراج، وإبعاد شخصيات مهمة كسيف الإسلام القذافي عن العملية الانتخابية، رغم ترشحه، بحجج واهية، وعرقلة الانتخابات بشكل كلي فيما بعد.

ورأى “الزنتاني” أن الغرب يخشى ترشح سيف الإسلام القذافي، لذا يريد السيطرة على مقدرات ليبيا، بالقوة العسكرية.

يُشار الى أن حادثة إسقاط الطائرة المسيرة، جاءت بعد أيام من إعلان قوى اجتماعية وعسكرية وأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا خلال عرض عسكري مهيب، دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية. والتي أكدت فيه “سعيها لتسخير كل الجهود والامكانيات المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق”. فيما رحب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان (جنوب ليبيا) “بالمواقف الوطنية الصادقة التي وردت في بيان أهالي مدينة الزنتان”. موضحا أن “هذه المواقف الشجاعة تعبر عن الحرص على وحدة الوطن وسلمه الأهلي”.

على جانب آخر، جرى رصد وصول أسلحة مختلفة الأنواع لبعض الموانئ الليبية، بما ينذر بأن هناك أكثر من جبهة تحشد اللوجيستيات لمواجهة مفترضة ومنتظرة، سيكون الخاسر فيها بالتأكيد هو الشعب الليبي.