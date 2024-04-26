الأخبارأخبار محليةليبيا

تمهيدا لافتتاحه.. بدء رصف جسر “الباكور” الرابط بين بلديتي توكرة والمرج

26 أبريل، 2024 3:22 ص
0 0
تمهيدا لافتتاحه.. بدء رصف جسر "الباكور" الرابط بين بلديتي توكرة والمرج

أخبار ليبيا 24

بدأت وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان في أعمال رصف طريق “جسر الباكور” تمهيدًا لافتتاحه، وفق ما ذكرت الحكومة.

ويقع الجسر على مرتفع “الباكور” الرابط بين بلديتي توكرة في ساحل بنغازي والمرج بالجبل الأخضر.

ويعد افتتاح الجسر من جديد بعد إكمال صيانته مهما لحركة السفر والتنقل والتجارة بين بنغازي ومدن الجبل الأخضر.

وقالت الحكومة، إن الشركة المنفذة بدأت في أعمال وضع طبقة الأسفلت على طريق الجسر، تمهيدًا لافتتاحه أمام حركة المرور، وذلك تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضافت، أنّه جرى وضع طبقة الأسفلت في الوقت الحالي على مسارين من أصل أربعة مسارات لطريق الجسر الرابط بين بلديتي توكرة والمرج.

تمهيدا لافتتاحه.. بدء رصف جسر "الباكور" الرابط بين بلديتي توكرة والمرج

موعد افتتاح جسر الباكور

وقالت، إن من المتوقع الانتهاء من أعمال الرصف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ستُفتتح الطريق فور الانتهاء من أعمال الرصف.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الطرق والنقل التي تشرف عليها الحكومة الليبية، وصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وفي 17 يناير الماضي أغلق الجسر أمام حركة المرور وجرى تحويل مسار السيارات عبر طريق “الباكور” القديمة، بينما جرى تحويل مسار الشاحنات والآلات الثقيلة وشاحنات النقل، إلى طريق منطقة فرزوغة، ومنها إلى منطقتي الحمدة وبرسس، وصولاً إلى بلدية توكرة بالساحل.

وفي 29 مارس الماضي تفقّد أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية رفقة بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار أعمال صيانة جسر “الباكور” الحيوي.

 

 

الوسوم
26 أبريل، 2024 3:22 ص
0 0

المزيد من الأخبار

لمناقشة قانون الموازنة العامة.. عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

لمناقشة قانون الموازنة العامة.. عقيلة يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم الاثنين

26 أبريل، 2024 3:05 ص
مدير الإعلام بالرقابة على الأغذية يدعو لتحري الدقة بشأن "الدلاع المسرطن"

الزيات يدعو لتحري الدقة بشأن “الدلاع المسرطن”

26 أبريل، 2024 1:51 ص
صادرات ميناء الحريقة تبلغ 5 ملايين برميل في أبريل بعد رسو آخر ناقلة

صادرات ميناء الحريقة تبلغ 5 ملايين برميل في أبريل بعد رسو آخر ناقلة

26 أبريل، 2024 12:59 ص
مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

25 أبريل، 2024 11:51 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى