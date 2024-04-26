تمهيدا لافتتاحه.. بدء رصف جسر “الباكور” الرابط بين بلديتي توكرة والمرج

أخبار ليبيا 24

بدأت وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان في أعمال رصف طريق “جسر الباكور” تمهيدًا لافتتاحه، وفق ما ذكرت الحكومة.

ويقع الجسر على مرتفع “الباكور” الرابط بين بلديتي توكرة في ساحل بنغازي والمرج بالجبل الأخضر.

ويعد افتتاح الجسر من جديد بعد إكمال صيانته مهما لحركة السفر والتنقل والتجارة بين بنغازي ومدن الجبل الأخضر.

وقالت الحكومة، إن الشركة المنفذة بدأت في أعمال وضع طبقة الأسفلت على طريق الجسر، تمهيدًا لافتتاحه أمام حركة المرور، وذلك تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضافت، أنّه جرى وضع طبقة الأسفلت في الوقت الحالي على مسارين من أصل أربعة مسارات لطريق الجسر الرابط بين بلديتي توكرة والمرج.

موعد افتتاح جسر الباكور

وقالت، إن من المتوقع الانتهاء من أعمال الرصف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ستُفتتح الطريق فور الانتهاء من أعمال الرصف.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الطرق والنقل التي تشرف عليها الحكومة الليبية، وصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وفي 17 يناير الماضي أغلق الجسر أمام حركة المرور وجرى تحويل مسار السيارات عبر طريق “الباكور” القديمة، بينما جرى تحويل مسار الشاحنات والآلات الثقيلة وشاحنات النقل، إلى طريق منطقة فرزوغة، ومنها إلى منطقتي الحمدة وبرسس، وصولاً إلى بلدية توكرة بالساحل.

وفي 29 مارس الماضي تفقّد أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية رفقة بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار أعمال صيانة جسر “الباكور” الحيوي.