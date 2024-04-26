الموت يُغيب الصحفي الرياضي سيف النصر أمبية

أخبار ليبيا 24

غيّب الموت الزميل الصحفي الرياضي سيف النصر أمبية، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة، وأفادت مصادر مقربة من الفقيد أن جثمانه سيورى الثرى عقب صلاة العصر اليوم الجمعة بمقبرة الهواري ببنغازي مسقط رأس الفقيد.

وكان للصحفي سيف النصر أمبية نشاطات واسعة في ميادين الصحافة الرياضية، وبدأ عمله الصحفي عبر صفحات صحيفة قورينا في عام 2008 وتدرج حتى أصبح رئيسا للقسم الرياضي بصحيفة قورينا الجديدة في عام 2012 قبل توقفها عن الصدور في عام 2014.

كما يترأس الفقيد سيف النصر أمبية القسم الرياضي بوكالة الأنباء الليبية “وال” ببنغازي وله العديد من البرامج المسموعة عبر راديو وكالة الأنباء الليبية وبنغازي المحلية والعديد من الإذاعات المسموعة بالمدينة.

وبرز اسم سيف النصر أمبية في العديد من الصحف والمجلات المحلية من خلال حوارات عديدة مع شخصيات رياضية عربية ومحلية.

من جانبها، نعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين الصحفي الرياضي سيف النصر أمبية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت النقابة في بيان لها: “تنعى النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين الصحفي بـ وكالة الأنباء الليبية “سيف أمبية ” خالص التعازي وصادق المواساة القلبية لأسرته الكريمة ولوكالة الأنباء الليبية والأسرة الرياضية والصحفية في ليبيا.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.