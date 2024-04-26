الفيفا وأرامكو السعودية يوقعان اتفاقية شراكة عالمية لمدة أربع سنوات

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان إنّه وقع شراكة مع شركة النفط والغاز “أرامكو” السعودية ستستمر حتى نهاية عام 2027.

وبموجب العقد الذي يمتد لأربع سنوات، ستصبح “أرامكو” شريكًا عالميًا للفيفا، بما في ذلك في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في بيان الخميس: “ستساعد هذه الشراكة “الفيفا” على تقديم بطولاته الرئيسية بنجاح.. وتمكننا من تقديم دعم معزز لاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم”.

وتنفق المملكة العربية السعودية المليارات على الرياضة في جميع أنحاء العالم مثل الغولف وكرة القدم ورياضة السيارات وفنون الدفاع عن النفس.

أرامكو: نهدف لتطوير كرة القدم بالشراكة مع الفيفا

وتعد الرياضة إحدى ركائز خطة التنويع الاقتصادي لرؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء صناعات جديدة وخلق فرص العمل.

وصافي شركة “أرامكو” المملوكة للدولة ومقرها الرئيسي في الظهران، 454.8 مليار ريال سعودي (121.3 مليار دولار أمريكي) في 2023.

وتمتلك الشركة العملاقة فريق القادسية السعودي من الدرجة الثانية وتقوم ببناء ملعب في الدمام سيستضيف مباريات خلال كأس آسيا 2027 وربما كأس العالم 2034، والتي من المؤكد أن المملكة العربية السعودية ستستضيفها.

وقال رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين الناصر: “من خلال هذه الشراكة مع الفيفا، نهدف إلى المساهمة في تطوير كرة القدم وتسخير قوة الرياضة لإحداث تأثير في جميع أنحاء العالم”.