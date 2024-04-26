الفارسي: الحكومة الجديدة الموحدة قادمة لا محالة

قال يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة الجديدة الموحدة قادمة لا محالة، لافتا إلى أن هذه الحكومة تمثل الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وأوضح الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن هناك اتفاقا دوليا لإنهاء الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى استلام أوراق من استوفوا متطلبات الترشح.

وأضاف الفارسي أن مقتضيات المرحلة الراهنة في ليبيا، وخاصة بعد استقالة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، تقتضي التحرك السريع للخروج من الأزمة، مشددا على أن المجتمع الدولي نجح في إجبار باتيلي على الاستقالة.

ويتجه مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة للخروج من حالة الانسداد السياسي والذهاب إلى الانتخابات، بعد أيام من استقالة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، من منصبه، وبدأ في استلام أوراق المرشحين لرئاسة حكومة مصغرة تقود البلاد.

وكان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب قد أعلن أن عقيلة صالح، تسلم ملفات عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة، التي يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تٌنهي الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد، لافتا إلى أن المتقدمين بأوراقهم لرئاسة الحكومة الجديدة قدموا ملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقا بين مجلسي النواب والدولة.