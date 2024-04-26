مدير الإعلام بالرقابة على الأغذية يدعو لتحري الدقة بشأن “الدلاع المسرطن”

أخبار ليبيا 24

دعا محمد الزيات مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، إلى تحري الدقة بشأن مزاعم “الدلاع المسرطن” بسبب احتوائه على نسب عالية من “نترات الصوديوم”.

ونفي الزيات، في تصريح لأخبار ليبيا 24، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود نسب عالية من “نترات الصوديوم” داخل “الدلاع”.

وقال الزيات، يوم الخميس: “هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.. وليس لها أساس علمي.. ولم تصدر عن أي جهة رسمية”.

وأضاف: “الجهاز الظاهر بالصور المتداولة عبر منصات التواصل والذي يُزعم أنّه يكشف عن وجود نسب عالية من نترات الصوديوم في البطيخ، ليس معتمدًا من قبل الجهات الرقابية”.

الكشف عن الدلاع

وقال الزيات: “هذا الجهاز مصدره غير معروف.. ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية يقوم بعمليات رقابية دورية ومنتظمة لضمان سلامة وجودة الأغذية المتواجدة في السوق”.

ودعا الزيات، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على المعلومات الصحيحة حول سلامة الأغذية.

وتداولت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي صور لجهاز يُزعم استخدامه في الكشف عن ثمار “الدلاع”، وهو ما أظهر وجود نسب كبيرة من “نترات الصوديوم”، ما أثار جدلًا كبيرًا بشأن خطورتها على صحة الإنسان.

وبحسب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فإن فاكهة “الدلاع” تخضع لتحاليل كيميائية وجرثومية وفق المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالثمرة، ولا توضع حدود قصوى لنسبة النترات فيه، وذلك وفق اللائحة الأوروبية الخاصة بالملوثات.