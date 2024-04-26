الدبيبة وآبي أحمد يبحثان عودة عمل الخطوط الأثيوبية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع رئيس الوزراء الأسيوبي، آبي أحمد، عودة الخطوط الأثيوبية للعمل في ليبيا.

جاء ذلك عقب استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الخميس، في القصر الرئاسي بأديس أبابا، الدبيبة والوفد المرافق له.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا، بحضور وزراء المالية والمواصلات والشباب والعمل والتأهيل والدولة لشؤون مجلس الوزراء من الجانب الليبي، ووزراء العمل والري والموارد المائية والبنية التحتية والإعمار والشؤون الخارجية ومستشار رئيس الوزراء من الجانب الإثيوبي.

وبحسب منصة حكومتنا، آبي أحمد رحب بزيارة الدبيبة لإثيوبيا، معتبرا أنها خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من عشرين عاما.

وأكد الدبيبة في كلمته رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام.

وناقش الاجتماع عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ العام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين.

وبحث المجتمعون عدد من الملفات المشتركة أهمها تنظيم العمالة الوافدة الأثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها إلى جانب عدد من الملفات السياسية بين البلدين والتأكيد على توحيد الجهود ودعمها بالقارة الإفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى.

ووجه الدبيبة الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.