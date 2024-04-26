الأشتر: تشكيل الحكومة الجديدة سيكون عبر حوار أممي

قال طارق الأشتر، عضو مجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا أمر واجب ومُلح الآن، مطالبا جميع الأطراف المعنية للتجاوب معه لمصلحة البلاد، لافتا إلى أن إجراءات تشكيل حكومة جديدة ستكون عبر حوار بإشراف أممي.

وأوضح الأشتر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحكومات الموجودة الآن انتى عملها، لافتا إلى أنه عند توافر الاتفاقات المحلية والدولية فسيتم تسليم السلطة من كل الأطراف.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إجراء تغيير شامل للسلطة التنفيدية المتمثلة في المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه لا يجوز تشكيل حكومة تجد أمامها مجلسا رئاسيًا غير قادر علي تقديم أي شيء.

واعتبر الأشتر أن الحديث حول حصول بعض المترشحين على تزكيات ما هو إلا محاولة لدخول السباق، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مترشح لديه تزكيات أو أصوات حتى الآن.

وأكد الأشتر أن إعلان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عن قبول ملفات لمترشحين لتولي رئاسة الحكومة، يجب أن يكون عبر قاعة المجلس ومن يستلم الملفات هو مكتب المقرر، مشددا على أن مجلس الدولة منقسم بين رئاسة المجلس والأعضاء، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء مع تشكيل حكومة جديدة لكن لرئاسته رأي آخر أو غير واضح.