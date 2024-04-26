الأخبارليبيا

الأسود: لجنة العدل والمصالحة أنهت مراجعة واعتماد قانون المصالحة

26 أبريل، 2024 11:35 م
0 1
ميلود الأسود
ميلود الأسود

أخبار ليبيا 24

قال ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، إن لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب بالتنسيق مع البعثة الأممية انتهت من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب
لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب

وأوضح الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب اختارت هذه النسخة من بين المقترحات المقدمة وذلك عبر الاستفادة بالأفضل في كل نسخة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري دعت الحاجة إليه لتحصين القانون كونه استثنائيا حتى ينجح في تحقيق غاياته.

لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب
لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب

الأسود: لجنة العدل والمصالحة ستحيل القانون لمجلس النواب قريبا

وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة العدل والمصالحة ستقوم قريبًا بإحالة هذه النسخة لمجلس النواب لعرضها على القاعة بهدف الاعتماد.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية في يناير الماضي برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، لمناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون.

لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب
لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب

وكان وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، قد أعلن في وقت سابق أن العمل مستمر من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة.

لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب
لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب

وشدد جاكوسو على أنه بدون المصالحة ستكون الانتخابات المقبلة مصدراً جديداً للعنف، متعهداً بمواصلة العمل على هذا المسار ليس لإقناع الليبيين فحسب، بل أيضاً الدول والقوى التي تمارس بطريقة أو بأخرى نفوذها على الساحة الليبية.

الوسوم
26 أبريل، 2024 11:35 م
0 1

المزيد من الأخبار

يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية

الفارسي: الحكومة الجديدة الموحدة قادمة لا محالة

26 أبريل، 2024 11:17 م
image 6483441 57

وفد من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية يزور الكفرة في ظل أزمة المهاجرين السودانيين

26 أبريل، 2024 8:48 م
image 6483441 58

وزير الداخلية يقترح “إنشاء مستشفى ميداني ومخيم للنازحين السودانيين على الحدود الليبية السودانية”

26 أبريل، 2024 8:41 م
image 6483441 56

خارجية الدبيبة تتفق مع ماليزيا على تمديد تأشيرة دخول الليبيين لأراضيها

26 أبريل، 2024 7:03 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى