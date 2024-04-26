الأسود: لجنة العدل والمصالحة أنهت مراجعة واعتماد قانون المصالحة

أخبار ليبيا 24

قال ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، إن لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب بالتنسيق مع البعثة الأممية انتهت من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأوضح الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب اختارت هذه النسخة من بين المقترحات المقدمة وذلك عبر الاستفادة بالأفضل في كل نسخة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري دعت الحاجة إليه لتحصين القانون كونه استثنائيا حتى ينجح في تحقيق غاياته.

وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة العدل والمصالحة ستقوم قريبًا بإحالة هذه النسخة لمجلس النواب لعرضها على القاعة بهدف الاعتماد.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية في يناير الماضي برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، لمناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون.

وكان وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، قد أعلن في وقت سابق أن العمل مستمر من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة.

وشدد جاكوسو على أنه بدون المصالحة ستكون الانتخابات المقبلة مصدراً جديداً للعنف، متعهداً بمواصلة العمل على هذا المسار ليس لإقناع الليبيين فحسب، بل أيضاً الدول والقوى التي تمارس بطريقة أو بأخرى نفوذها على الساحة الليبية.