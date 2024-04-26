أسعار النفط في طريقها لإنهاء سلسلة خسائرها التي امتدت لأسبوعين

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه نحو الإغلاق على ارتفاع هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، بعد أن أعرب مسؤول أمريكي كبير عن تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 89.48 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 84.01 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 2.4% حتى الآن، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9%.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، يوم الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يجري تعديله بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل “الخاصة” التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له فيما يقرب من عامين.

وأضافت، وفقا لرويترز، أن النمو الاقتصادي الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية الأضعف من المتوقع.

امدادات النفط

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول، وقبل تعليقات يلين، أثرت الهزات الناجمة عن تسارع التضخم على أسعار النفط حيث توقع المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وفي أماكن أخرى، أدت المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى دعم الأسعار في وقت مبكر من الجلسة.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستقوم بإجلاء المدنيين من مدينة جنوب غزة وستشن هجوما شاملا رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.