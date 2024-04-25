وزير الهجرة يناقش مكافحة تهريب البضائع والبشر مع المستشار الاجتماعي للقيادة العامة

أخبار ليبيا 24

اجتمع بلعيد الشيخي، وزير الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، بالمستشار الاجتماعي للقيادة العامة للجيش العربي الليبي بمكتبة بمقر الوزارة، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بملف الهجرة غير القانونية.

وناقش الاجتماع كيفية مكافحة المهربين وتجار البشر، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم وعن تجار المخدرات في البلاد.

الاستعداد للمؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي

واستعرض الشيخي استعدادت الحكومة الليبية لاستضافة المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي حول حوكمة الهجرة في ليبيا في شهر مايو المقبل؛ إذ تعمل الوزارة على التنسيق بين الجهات المحلية والدولية لإنجاح المؤتمر الذي يحمل عنوان “حلول مستدامة للهجرة” إذ يهدف المؤتمر لوضع حلول مستدامة لأكبر القضايا التي تواجه ليبيا وهي قضية الهجرة غير النظامية؛ على اعتبار أن ليبيا منطقة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من الدول الأفريقية والقاصدين دول جنوب أوروبا.

ويشارك في المؤتمر العديد من الدول الأوروبية والدول الشقيقة المتأثرة بالهجرة غير النظامية، وعلى الرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الغربية للحد من تدفق المهاجرين، يعاني المعاجرين من أوضاع إنسانية حرجة، إذ تتعامل السلطات الليبية بشكل غير مدروس مع اعداد الضخمة للمهاجرين، وانتقدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية النهج الأوروبي في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، والذي يقوم على إسناد مهمة وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا في ظل نقص الخبرة للعاملين في هذا المجال، وهو ما جعل من مسار الهجرة في البحر المتوسط المسار الأكثر فتكاً في العالم.