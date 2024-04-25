هل ستدخل موريتانيا في اتحاد المغرب العربي؟

أخبار ليبيا 24

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الأربعاء، في نواكشوط، عماد الفلاح، مبعوثاً خاصاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال عماد الفلاح في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه جاء محمّلا برسالة من رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي “تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين موريتانيا وليبيا”.

ويأتي هذا اللقاء بعد عقد القمة المغاربية الثلاثية التي أقيمت في تونس العاصمة الإثنين الماضي، وأكد الفلاح على أن رسالة الرئيس المنفي أكدت على أهمية “التشاور المستمر والوثيق في كافة المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، ومن ضمنها تفعيل دور اتحاد المغرب العربي”.

وأوضح أنه كان في استقباله الرئيس الموريتاني إذ رحب الأخير بالمبعوث الليبي وأكد على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبتهما في استمرار المشاريع والتعاونات المستقبلية.

مساعي لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي

ويعمل رؤساء دول المغرب العربي على إعادة إحياء الاتحاد المغاربي، وفي فبراير الماضي دعا الرئيس الجزائري كل من ليبيا وتونس وموريتانيا عن طريق وفد وزير خارجيته أحمد عطاف إلى هذه الدول لمناقشة مقترحات تخص تنسيق المواقف.

وبحسب البيان الذي أصدرته الرئاسة التونسية فإن القمة المغاربية خلصت إلى الاتفاق على ستة بنود اتفق عليها الرؤساء لتنفيذها منها تكوين فريق عمل مشترك لتأمين الحدود، وإنشاء استثمارات اقتصادية مشتركة مابين البلدان المغاربية، بالاضافة إلى تسهيل عملية حركة السلع والبضائع مابينها، وتوحيد المواقف السياسية والدبلوماسية لاسيما فيما يخص التدخلات الأجنبية في السيادة الليبية، وغيرها من البنود الأخرى التي اتفق عليها الرؤساء الثلاثة والتي ستدخل حيز التنفيذ.