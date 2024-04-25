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مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

25 أبريل، 2024 11:51 م
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مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

أخبار ليبيا 24

عزز مانشستر سيتي مشواره نحو لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-صفر على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون، اليوم الخميس.

وبعد يوم واحد من تعرض ليفربول لضربة قوية في مشواره في المنافسة على اللقب بالهزيمة 2-صفر أمام إيفرتون، واصل مان سيتي الضغط على آرسنال المتصدر بأداء مهيمن وضعه بفارق نقطة واحدة عن النادي اللندني وله مباراة مؤجلة.

رباعية مان سيتي

ووضعت رأسية دي بروين الرائعة مان سيتي، الذي غاب عنه هدافه إرلينغ هالاند بسبب الإصابة، في المقدمة في الدقيقة 17.

وسجل فودين هدفه الأول من ركلة حرة غيرت اتجاهها، وسمحت الأخطاء الدفاعية لبرايتون لبرناردو سيلفا بالحصول على الكرة وهيئها لفودين الذي بدوره سدد في الزاوية السفلية قبل نهاية الشوط الأول.

مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

وأصبح فودين ثالث لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا بعمر 23 عامًا أو أقل، بعد ليونيل ميسي وهالاند.

وأكمل جوليان ألفاريز الهزيمة في منتصف الشوط الثاني ولم يبدو أن برايتون، الذي ظل في المركز 11 في الترتيب، قادر على شن هجوم.

مان سيتي يضغط على آرسنال المتصدر بفوز كبير على برايتون

ولم يخسر مان سيتي في 30 مباراة في جميع المسابقات، حيث حقق 24 فوزًا وستة تعادلات، ما يجعله ثالث فريق إنجليزي في الدرجة الأولى يصل إلى هذا الإنجاز بعد نوتنغهام فورست (40 في 1978) ومانشستر يونايتد (34 في 1993-1994 و33 في 1993-1994). 1998-99).

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25 أبريل، 2024 11:51 م
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