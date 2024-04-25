ليبيا توقع اتفاقية لإدارة المياه الجوفية مع تونس والجزائر

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نتيجة لاتفاق القمة المغاربية الثلاثية التي عقدت في تونس مطلع الأسبوع، وقعت كل من ليبيا وتونس والجزائر اتفاقية جديدة حول إنشاء آلية للتشاور لإدارة المياه الجوفية المشتركة بين البلدان الثلاثة بالصحراء الشمالية، في العاصمة الجزائرية.

ومن الجانب الليبي وقع على الاتفاقية محمد قنيدي وكيل وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ووزيري الري الجزائري طه دربال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي.

مشاريع تنموية للمياه الجوفية

وعن الإتفاقية قال قنيدي إنها “تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية»، بحسب منشور عبر صفحة وزارة الموارد المائية على فيسبوك.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تُعد ليبيا من ضمن سبعة عشر دولة الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن “الجزائر تتربع على كنز مائي ضخم في الصحراء الشمالية الشرقية، على الحدود مع تونس وليبيا، حيث تقدر الموارد المائية غير المتجددة في الجزائر، بحوالي 5 مليار متر مكعب”.

وتقدّر الموارد المتجددة بـ11.4 مليار متر مكعب من المياه السطحية و3 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية. وقد اتفق محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ، والرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد، في لقائهم التشاوري الأول، للقمة المغاربية، على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بالدول الثلاث.