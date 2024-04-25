ليبيا تعمل على إعادة العلاقات السياسية مع إثيوبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والوفد المرافق له، مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي، صباح اليوم بالقصر الرئاسي بأديس أبابا، لإعادة توثيق العلاقات ما بين البلدين.

وبحسب بيان نشرته حكومة الدبيبة على صفحتها بفيسبوك، أن رئيس الوزراء الأثيوبي رحب بهذه الزيارة التي تعتبر “خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من عشرين عاما.”

أكد الدبيبة في كلمته رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام وفق بيانه.

تفعيل عمل اللجنة العليا الليبية الإثيوبية

وأوضح البيان أنه جرى مناقشة العديد من القضايا والرؤى المستقبلية التي تجمع البلدين، على رأسها عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ العام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، بالإضافة إلى تنظيم العمالة الوافدة الأثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا.

واستعرض الدبيبة ملف القروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها إلى جانب عدد من الملفات السياسية بين البلدين، والتأكيد على توحيد الجهود ودعمها بالقارة الإفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، كما جرى مناقشة الفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى.

وفي الختام وجه الدبيبة الدعوة للرئيس الأثيوبي لزيارة ليبيا لاستمرار التعاون والتنسيق في المشاريع التي تم طرحها.