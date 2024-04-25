قادربوه يبحث مع نظيره المصري سبل مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة

بحث عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع نظيره المصري عمرو عادل؛ سبل تبادل الرؤى والتجارب والخبرات والخبراء بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى كيفية تعزيز القدرات والمهارات المشتركة في التعامل مع هذه القضايا الحيوية.

وأوضح المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء ناقش أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، من خلال تطوير رؤية موحدة مشتركة تكون أساسًا للتنسيق المستقبلي بين الهيئتين، بهدف تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات هذه القضايا المعقدة باستخدام الأطر العلمية المتقدمة والاستفادة من التجارب السابقة والخبرات المتراكمة في هذا المجال.

وأضاف المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، أن اللقاء تناول سبل التزام الجهات الرقابية بالتعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق واسعة لتعزيز العمل بينها، وتحقيق المصالح المشتركة في مجال القضايا التي تم التطرّق لها؛ حيث يمهد الطريق أمام تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا الصدد.