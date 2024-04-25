دخول الوحدة الغازية السادسة لتغذية محطة شمال بنغازي

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دخلت الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية، وفقا لإعلان الشركة العامة للكهرباء ليوم الأربعاء.

ودخلت الوحدة الغازية السادسة على الشبكة بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، لتطوير خدمتها وملافة للأعطال، من قِبل شركة سيمنز الألمانية ومهندسي وفنيي المحطة، مشيرة إلى أنها سوف تسهم في رفع القدرات الإنتاجية، واستقرار الشبكة العامة، بحسب بيانها على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتستعد الشركة العامة للكهرباء لموسم الصيف الذي يعتبر محفوفا دوما بالمخاطر على الشبكة الكهربائية بكافة البلاد، إذ أكدت الشركة على استمرارها في إجراء عمرات جسيمة وأعمال صيانة لكل وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج استعدادًا للذروة الصيفية.

استمرار علميات التطوير لمحطة شمال بنغازي

ووصلت إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، 15 شحنة قطع غيار خاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، موردة من ذات الشركة التي أجرت أعمال الصيانة وهي شركة سيمنز الألمانية، والقطع الموردة تأتي في إطار تجديد وضعية وحدات الإنتاج؛ دعمًا للشبكة والرفع من كفاءة محطات الإنتاج.

وأوضحت الشركة في بيان إن الشحنات وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي، مشيرة إلى استمرار وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى محطات إنتاج الكهرباء.

وعلى صعيد آخر ضمن خطط التطوير المستمرة للشبكات الكهربائية؛ وصلت 7 شاحنات محملة بمحطة حقن بكامل معداتها إلى مشروع محطة تحويل التكبالي (جهد 11/30 ك.ف)، ومن المقرر أن تسهم في معالجة المختنقات وتخفيف الضغط على المحطات القائمة.