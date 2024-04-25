مسؤولون أمريكيون: بعض من قواتنا ستغادر تشاد مؤقتا

أخبار ليبيا 24

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب بعض قواتها مؤقتا من تشاد، وهي خطوة تأتي بعد أيام فقط من اضطرار واشنطن للموافقة على سحب قواتها من النيجر المجاورة، وفق ما ذكر رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر قائد القوات الجوية التشادية الولايات المتحدة بوقف الأنشطة في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نجامينا، وفقا لرسالة أرسلت إلى الحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، إن جزءا من القوات الأمريكية سيعاد تمركزه خارج البلاد.

وقال: “إنها “خطوة مؤقتة” في إطار المراجعة المستمرة للتعاون الأمني مع تشاد والتي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في 6 مايو”.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بضع عشرات من جنود القوات الخاصة الموجودين في تشاد كمخططين ومستشارين سينتقلون إلى ألمانيا في الوقت الحالي.

انتخابات تشاد

ويترشح الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي للانتخابات الشهر المقبل، ما يجعل تشاد أول دولة من بين الدول التي يحكمها المجلس العسكري في غرب ووسط أفريقيا تنظم انتخابات. وأبدت جماعات المعارضة مخاوف بشأن مصداقيتها.

وحتى الآن، كانت الدولة الشاسعة الواقعة في وسط إفريقيا وتحدها من الشمال ليبيا، شريكًا رئيسيًا للجيوش الغربية والإقليمية في معركة مشتركة ضد التطرف العنيف في غرب أفريقيا المجاورة.

وفي الرسالة المؤرخة في 4 أبريل والموجهة إلى وزير القوات المسلحة التشادية، قال رئيس أركان القوات الجوية إدريس أمين أحمد، إنه أبلغ الملحق العسكري الأمريكي بوقف الأنشطة الأمريكية في قاعدة “أدجي كوسي” الجوية بعد أن فشل “الأمريكيون” في تقديم وثائق تبرر وجودهم.

ولا يزال لدى فرنسا القوة الاستعمارية السابقة ألف جندي وطائرة حربية متمركزة في البلاد.

وأصبح الأمر أكثر أهمية في الاستراتيجية الأمنية الغربية في المنطقة منذ أن طردت النيجر المجاورة القوات الفرنسية بعد أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب العام الماضي، في أعقاب تحركات مماثلة من قبل مالي وبوركينا فاسو بقيادة الجيش.