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المجلس الأعلى يجتمع مع مندوب الإيسيسكو في ليبيا..لبحث سبل التعاون

تسجيل عدد من المواقع الأثرية

25 أبريل، 2024 8:20 م
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أخبار ليبيا 24

 اجتمع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة مع مندوب ليبيا لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” محمد العماري زايد، سُبل تعميق العلاقة مع المنظمة استهداف ليبيا في مشاريع الإيسيسكو.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن اللقاء كان لتعزيز العلاقات واستعراض جهود المنظمة في ليبيا عبر برامجها الثقافية المتنوعة “استعراض جهود المنظمة والتعاون بينها وبين الدولة الليبية في مجالات التربية والعلوم والثقافة والبرامج المزمع تنفيذها في هذا الإطار”.

وفي الختام قال المكتب الإعلامي أن ستسهم هذه التعاونات “مزيد الاهتمام بتطوير وتحسين الجهود المحلية وزيادة حجم المشاركة الليبية في برامج المنظمة”.

تسجيل مواقع أثرية بمنظمة الإيسيسكو

وتعمل السلطات الليبية على تسجيل المواقع التراثية في الإيسيسكو لما له أهمية كبيرة بالتعريف بالمواقع عالميا وانعكاسه الإيجابي على القطاع السياحي والاقتصادي، وعملت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية منذ العام 2022 على دراسة عدد 51 موقع في البلاد بغرض تقديمه للمنظمة لتسجيله.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتسجيل المواقع الأثرية، إلا أنه تعاني هذه المواقع من الإهمال على أرض الواقع وطالتها أيادي العابثين والمخربين، بسبب غياب الأمن والشرطة السياحية لتلك المواقع التي تشكل وجهة سياحية للكثير من الليبيين والأجانب، خاصة مع دخول فصل الصيف.

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة لمنظمة  “الإيسيسكو”، خمسة مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا بتاجوراء وموقع وقصر الحاج وقلعة مرزق الأثرية والجامع العتيق أوجلة وموقع وادي الناموس، ضمن لائحة التراث الإسلامي، فيما لم تفصح وزارة الثقافة عن المواقع 51 الأثرية التي رشحتها للتسجيل.

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25 أبريل، 2024 8:20 م
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