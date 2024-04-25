الفيضانات تقتل العشرات في كينيا.. والجيش ينتشر

أخبار ليبيا 24

لقي العشرات في كينيا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب شرق أفريقيا من الشهر الماضي، فيما بدأ الجيش الكيني اليوم الخميس في الانتشار لإنقاذ الضحايا.

وقال الصليب الأحمر الكيني، إن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات في كينيا منذ مارس الماضي، بينهم 10 منذ يوم الاثنين الماضي. وغمرت المياه أجزاء كبيرة من العاصمة نيروبي والمدن الكبرى الأخرى، ما أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

وفي تنزانيا المجاورة، وصل عدد القتلى بسبب الأمطار إلى 155، حسبما قال رئيس الوزراء قاسم مجاليوا للبرلمان، اليوم الخميس. واضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم في بوروندي.

وتعرض شرق أفريقيا لفيضانات قياسية خلال موسم الأمطار الأخير في أواخر عام 2023. ويقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

نشر الجيش في كينيا

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين، إن الجيش ينتشر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقال نائبه، ريجاثي جاتشاغوا، إنه سيتم تفعيل مركز الاستجابة للطوارئ متعدد الوكالات بعد ظهر الخميس. وقال جاتشاغوا إنه من المتوقع هطول أمطار أعلى من المعتاد خلال الأسبوع المقبل.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الخامس مارس، من أن الكثير من الدول الأخرى في المنطقة تتأثر بهطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي، بسبب موجة جديدة من ظاهرة “إل نينيو” التي بدأت في منتصف العام 2023، والتي يمكن أن تستمرّ حتى مايو 2024.