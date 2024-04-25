العرفي: الدبيبة أفشل كافة جهود حل الأزمة الليبية

قال عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، رفض القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن الأزمة في ليبيا ستعود إلى نقطة الصفر ولن يتم إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة موحدة جديدة ما لم يتم تطبيق التعديل الدستوري الـ13.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي حاول جمع الأطراف من أجل تشكيل حكومة لكن الدبيبة أفشل كل الجهود التي تقود إلى ذلك، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لتطبيق التعديل الدستوري الـ13 بعد إنجاز القوانين الانتخابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حدوث عجز في النقد الأجنبي بقيمة 9 مليار دينار ليبي دفع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لطلب ترشيد الإنفاق، مشددا على أن أي حكومة ينفض الصديق الكبير يده منها سوف تسقط تلقائيًا، موضحا أنه بوجود الخلاف بين الكبير والدبيبة فإنه على مجلس النواب تحريك ملف الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن من تقدموا لشغل منصب رئيس الحكومة تحصلوا على تزكيات بآلية متفق عليها.

العرفي: الإدارة الأمريكية تريد الاستحواذ على الملف الليبي وكان العرفي قد أكد في وقت سابق أن عملية تعيين الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمر متوقع، موضحا أن الإدارة الأمريكية أرادت الاستحواذ والسيطرة على الملف الليبي.

العرفي: خوري ستنفذ أجندة الولايات المتحدة وأضاف العرفي أن ستيفاني خوري ستنفذ أجندة الولايات المتحدة، مشددا على أن المتغيرات التي حدثت في الساحة الليبية كانت تحتم إحداث تغيير على مستوى البعثة الأممية لإمساك الملف الليبي مجددًا، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت لإحداث تغيير فشل فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.