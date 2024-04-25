الشح: لا يوجد تأثير لـ تونس أو الجزائر في حل الأزمة الليبية

نفى أشرف الشح، المستشار السياسي السابق بـ مجلس الدولة، وجود أي تأثير إيجابي لـ تونس أو الجزائر في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن الجزائر تكتفي بـ تصريحات متكررة لا عمق ولا تأثير لها في مجريات الملف والأزمة الليبية.

وتساءل الشح في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، عن أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعًيد، من الناحية السياسية على الملف الليبي والأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تونس تعد بمشاكل داخلية تمنع الرئاسة التونسية من إحداث أي تأثير خارج حدود البلاد، مستبعداً أن يكون لهذا الإجتماع أي تأثير إيجابي.

وأضاف الشح أن القاهرة وأنقرة يوجد بينهما الأن انسجام ومجاملات، مشيرا إلى أن النقاط التي يمكن أن يلتقيا فيها في ليبيا لازالت بعيدة، مشددا على أن الملف الليبي فيه خلاف والأمور مجهولة ولا زالت الحكومات قائمة.

وأوضح الشح أن تركيا أكدت لمصر أنها لا تريد صدام بل على العكس تريد التوافق، لافتا إلى أنه سيكون هناك الكثير من الملفات التي تدعم تركيا فيها مصر، موضحا أن الملف الليبي لا يوجد خلاف ولا صدام حوله لكن لا يوجد حل، على حد قوله.