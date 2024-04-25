الشحومي: الإنفاق الحكومي في ليبيا منفلت والاقتصاد ضعيف البنية

قال سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي، إن الإنفاق الحكومي في ليبيا بات منفلتا ويحتاج إلى رقابة صارمة، لافتا إلى أن الاقتصاد ضعيف البنية والهيكل على نحو واسع.

وأوضح الشحومي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإنفاق منفلتاً وبلا موازنة أو مستهدفات خاضعة للرقابة حتى مع تحسن الإيرادات وانتظامها إلى حد كبير من خلال مبيعات النفط والغاز، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف حالياً ليس من صلاحيات مصرف ليبيا المركزي، وتبعاته صعبة جداً على المواطنين.

وأضاف الشحومي أن مصرف ليبيا المركزي واقع تحت ضغوط واسعة لتلبية الطلب على الإنفاق، مشيرا إلى أن المصرف يعاني من مشكلة هيكلية، وفاقد للقدرة على العمل وفق القانون بسبب عدم وجود مجلس إدارة فاعل.

وأكد الشحومي أن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي يؤكد أن المصرف المركزي يسير في طريق يغرد فيه منفرداً، موضحا أنه واقع تحت ضغوط واسعة لتلبية الطلب على الإنفاق.

وأشار الشحومي، إلى الانعكاسات الصعبة لقرار فرض ضريبة الـ27 % على مبيعات النقد الدولي، بخاصة على المستوى المعيشي وارتفاعات في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وانخفاض المقدرة الشرائية لدى المواطنين، لافتا إلى أن مصرف ليبيا المركزي نقل سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات أعلى، ولم يتمكن حتى من الحفاظ على سعر الصرف الذي رفعه عبر هذه الضريبة، خاصة مع شراهة الإنفاق والاستيراد الضخم في ليبيا.