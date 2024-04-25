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الرقابة على الأغذية تنفي شائعات حول وجود نسب عالية من نترات الصوديوم في الدلاع

مصادر لا تستند للأسس العلمية

25 أبريل، 2024 11:00 م
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أخبار ليبيا 24

طمأن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المواطنين حول تداول وسائل إعلامية خبر وجود نسب عالية من نترات الصوديوم في فاكهة الدلاع “البطيخ”.

وبحسب بيان المركز على صفحته الرسمية بفيسبوك، قال:  “إن مصادر تلك المعلومات لا تستند لأي أساس علمي، ولم تصدر عن أي جهة رسمية، مضيفا أنه المخول بالتأكد من سلامة الغذاء والدواء المتداول في البلاد.” 

وتداولت بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي  صور لجهاز “Greentest eco”، يزعم استخدامه في الكشف عن ثمار الدلاع، إذ أن الجهاز ليس معتمداً من المركز أو الجهات الرقابية الأخرى في البلاد.

وأوضح المركز “أن ثمار الدلاع تخضع لتحاليل كيميائية وجرثومية وفق المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالثمرة رقم 762/2015، ولا توضع حدود قصوى لنسبة النترات فيه، وذلك وفق اللائحة الأوروبية الخاصة بالملوثات.”

تكرر الشائعات حول الفاكهة في كل موسم

وينصح بعدم شراء الفاكهة بأنواعها المختلفة بداية الموسم خاصة ذات الأحجام الكبيرة لاحتمال تشبعها بنسب كبيرة من الأسمدة، موسم الدلاع الأحمر يبدأ نهاية شهر مايو إلى شهر يوليو، ويكون الاختيار للثمار ذات اللون الأخضر الداكن اللامع، للدلالة على النضج، وليس الأخضر الباهت، كما يجب الاعتدال في تناول الفواكه وعدم الإفراط في تناولها؛ حتى لا تعود بأضرار على الصحة العامة.

ومع بداية كل موسم تتكرر ذات الشائعات حول الفواكه الموسمية وتعود هذه الشائعات بالضرر الكبير على المزارعين الذين يعملون بتسويق محاصيلهم في الأسواق المحلية.

 

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25 أبريل، 2024 11:00 م
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