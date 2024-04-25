الدرسي: ليبيا تعيش في ثقب أسود بسبب حكومة الدبيبة

تساءل إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، عن الأموال الليبية وأين يتم إنفاقها، مشيرا إلى المليارات التي يتم إنفاقها على المليشيات أو تم منحها لتركيا، أو توضع في المصارف الإفريقية الخارجية، مشدد على أن الحكومة المتمركزة في طرابلس كتبت الفشل لنفسها بسبب الجهوية والقبلية..

وأوضح الدرسي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن ليبيا تعيش في ثقب أسود، قد يبتلع الوطن كله لأن الهوة واسعة بين كل الأطراف، لافتا إلى أن ليبيا الآن في مرحلة جديدة بمبعوثة جديدة لديها خطة قد تكون متماهية مع خطة ستيفاني ويليامز، ونابعة من التدخل الأمريكي في الشأن السياسي الليبي.

وأكد الدرسي أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية لن يقبل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الأتراك لن يُفرطوا في الدبيبة لأنه يضمن لهم مصالحهم في شرق المتوسط.

واتهم الدرسي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالانفراد بقرار المجلس والعمل بشكل شخصي، لافتا إلى أن فوزي النويري النائب الأول لرئاسة مجلس النواب لا يعلم ما يتخذه عقيلة صالح من قرارات، مشيرا إلى أن ليس كل النواب موافقين على ما يتخذه رئيس المجلس من قرارت.

وأضاف الدرسي أن عقيلة صالح يتحرك وفق التعديل الـ13 من أجل إحداث توافق لتشكيل حكومة يمكنها أن تقود البلاد للانتخابات، مشددا على ضرورة ضمان دخول الحكومة الجديدة للعاصمة، لافتا إلى أن خطوة تشكيل الحكومة يجب أن تكون تتويج للتوافق.